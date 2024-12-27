Legenda Timnas Jerman Desak Bayern Munich Pertahankan Joshua Kimmich: Dia Penentu Masa Depan Die Roten!

LEGENDA Timnas Jerman, Stefan Effenberg, desak Bayern Munich pertahankan Joshua Kimmich. Pasalnya, Stefan Effenberg menilai Kimmich menjadi pemain kunci yang bisa menjadi penentu masa depan Die Roten -julukan Bayern Munich.

Diketahui, kontrak Joshua Kimmich di Bayern Munich akan habis pada akhir musim 2024-2025. Tetapi, sampai saat ini, belum ada kejelasan soal masa depannya.

Sementara itu, Kimmich dilirik sejumlah tim besar yang menginginkannya. Di antaranya, ada FC Barcelona dan Manchester City.

Tentunya, tim-tim itu siap memberi penawaran besar untuk mengangkut jasa Kimmich yang telah tampil gacor di Bayern Munich. Bisa saja, sang pemain ikut tergiur.