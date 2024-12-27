Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Legenda Timnas Jerman Desak Bayern Munich Pertahankan Joshua Kimmich: Dia Penentu Masa Depan Die Roten!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |16:28 WIB
LEGENDA Timnas Jerman, Stefan Effenberg, desak Bayern Munich pertahankan Joshua Kimmich. Pasalnya, Stefan Effenberg menilai Kimmich menjadi pemain kunci yang bisa menjadi penentu masa depan Die Roten -julukan Bayern Munich.

Diketahui, kontrak Joshua Kimmich di Bayern Munich akan habis pada akhir musim 2024-2025. Tetapi, sampai saat ini, belum ada kejelasan soal masa depannya.

Joshua Kimmich

Sementara itu, Kimmich dilirik sejumlah tim besar yang menginginkannya. Di antaranya, ada FC Barcelona dan Manchester City.

Tentunya, tim-tim itu siap memberi penawaran besar untuk mengangkut jasa Kimmich yang telah tampil gacor di Bayern Munich. Bisa saja, sang pemain ikut tergiur.

