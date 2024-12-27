LEGENDA Timnas Jerman, Stefan Effenberg, desak Bayern Munich pertahankan Joshua Kimmich. Pasalnya, Stefan Effenberg menilai Kimmich menjadi pemain kunci yang bisa menjadi penentu masa depan Die Roten -julukan Bayern Munich.
Diketahui, kontrak Joshua Kimmich di Bayern Munich akan habis pada akhir musim 2024-2025. Tetapi, sampai saat ini, belum ada kejelasan soal masa depannya.
Sementara itu, Kimmich dilirik sejumlah tim besar yang menginginkannya. Di antaranya, ada FC Barcelona dan Manchester City.
Tentunya, tim-tim itu siap memberi penawaran besar untuk mengangkut jasa Kimmich yang telah tampil gacor di Bayern Munich. Bisa saja, sang pemain ikut tergiur.