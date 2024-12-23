Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Bundesliga 2024-2025 hingga Pekan Ke-15: Bayern Munich Masih Kukuh di Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:18 WIB
Klasemen Bundesliga 2024-2025 hingga Pekan Ke-15: Bayern Munich Masih Kukuh di Puncak!
Para pemain Bayern Munich kala berlaga. (Foto: Bayern Munich)
A
A
A

KLASEMEN Bundesliga 2024-2025 hingga pekan ke-15 akan diulas Okezone. Bayern Munich pun kini masih kukuh di puncak klasemen.

Bayern Munich sendiri sukses mendapat 3 poin tambahan pada akhir pekan lalu. Berlaga di Allianz Arena, pada Sabtu 21 Desember 2024 dini hari WIB, Bayern Munich sukses meraih kemenangan besar atas RB Leipzig dengan skor 5-1.

Bayern Munich

Kemenangan itu membuat Bayern total sudah mengemas 36 poin saat ini di Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025. Sejauh ini, Bayern sudah meraih 11 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

Tepat di belakang Bayern, ada Bayer Leverkusen. Mereka total mengemas 32 poin, hasil dari 9 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

Bayer Leverkusen sendiri sukses meraih kemenangan besar juga pada akhir pekan kemarin. Mereka menang 5-1 atas Freiburg kala berlaga di markasnya, BayArena.

Beralih ke urutan ketiga pada klasemen sementara Bundesliga 2024-2025, ada Eintracht Frankfurt. Mereka total meraih 27 poin dari total 15 laga yang telah dijalani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661041/10-transfer-termahal-pesepak-bola-di-tahun-2025-rapor-merah-belanja-liverpool-tcv.webp
10 Transfer Termahal Pesepak Bola di Tahun 2025: Rapor Merah Belanja Liverpool
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/07/08/kisah_maurizio_sarri_sebagai_pelatih_sepak_bola_ya.jpg
Lazio Umumkan Kabar Gembira! Maurizio Sarri Pulih usai Operasi Jantung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement