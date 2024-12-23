KLASEMEN Bundesliga 2024-2025 hingga pekan ke-15 akan diulas Okezone. Bayern Munich pun kini masih kukuh di puncak klasemen.
Bayern Munich sendiri sukses mendapat 3 poin tambahan pada akhir pekan lalu. Berlaga di Allianz Arena, pada Sabtu 21 Desember 2024 dini hari WIB, Bayern Munich sukses meraih kemenangan besar atas RB Leipzig dengan skor 5-1.
Kemenangan itu membuat Bayern total sudah mengemas 36 poin saat ini di Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025. Sejauh ini, Bayern sudah meraih 11 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan.
Tepat di belakang Bayern, ada Bayer Leverkusen. Mereka total mengemas 32 poin, hasil dari 9 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 1 kekalahan.
Bayer Leverkusen sendiri sukses meraih kemenangan besar juga pada akhir pekan kemarin. Mereka menang 5-1 atas Freiburg kala berlaga di markasnya, BayArena.
Beralih ke urutan ketiga pada klasemen sementara Bundesliga 2024-2025, ada Eintracht Frankfurt. Mereka total meraih 27 poin dari total 15 laga yang telah dijalani.