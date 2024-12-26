Tak Kunjung Dipanggil ke Timnas Indonesia, Ezra Walian Bilang Begini

KEDIRI - Bintang Persik Kediri, Ezra Walian mengaku masih ingin mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia. Namun, sejauh ini pelatih Shin Tae-yong sudah tak memanggilnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Ezra Walian tak marah. Ia malahan semakin termotivasi untuk membuktikan diri agar STY akhirnya percaya lagi kepadanya untuk memperkuat Timnas Indonesia.

1. Kenangan Ezra Walian di Timnas Indonesia

Ezra terakhir kali membela Timnas Indonesia di gelaran Piala AFF 2020 yang berlangsung pada Desember 2021 lalu. Setelah itu, pemain kelahiran Amsterdam ini tak lagi dilirik oleh Shin Tae-yong. Itu artinya, sudah lebih dari tiga tahun dirinya dipinggirkan dari Skuad Garuda.

Kendati begitu, Ezra tidak pernah patah semangat untuk kembali mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Eks pemain Almere City ini terus bekerja keras menampilkan yang terbaik di atas lapangan. Terkhusus pada musim ini bersama Persik Kediri.

“Saya pikir Anda tidak perlu kehilangan impian Anda dan saya mencoba melakukan semua yang mungkin bisa membuat saya dipanggil lagi,” kata Ezra, dikutip dari kanal YouTube Transfermarkt Indonesia, Kamis (26/12/2024).

“Tapi untuk saya, saya tidak fokus sekarang pada Timnas Indonesia. Saya hanya fokus pada Persik. Jika saya menunjukkan bahwa saya melakukan hal terbaik di kompetisi, maka mereka selalu bisa memanggil saya dan menurut saya itu penting untuk saya,” sambungnya.

Ezra sadar bahwa untuk kembali dilirik oleh Shin Tae-yong bukanlah perkara mudah. Apalagi, persaingan di Timnas Indonesia sangat kompetitif khususnya di lini serang. Meski begitu, pemain keturunan ini menegaskan bakal bekerja keras agar kelak di kemudian hari bisa kembali mendapat panggilan Merah Putih.