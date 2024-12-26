BREAKING NEWS: Jelang Wolves vs Manchester United, Pengganti Ruben Amorim Resmi Dipecat Sporting CP!

JELANG Wolverhampton Wanderers vs Manchester United, pengganti Ruben Amorim resmi dipecat Sporting CP. Sosok yang dimaksud adalah pelatih asal Portugal, Joao Pereira.

Mengutip dari Daily Mail pada Kamis (26/12/2024), Joao Pereira hanya diberi kesempatan memimpin Sporting CP dalam delapan pertandingan, atau sejak 11 November 2024. Dalam periode tersebut, Sporting CP hanya mendapatkan tiga menang, satu imbang dan empat kalah dari semua kompetisi.

(Joao Pereira resmi dipecat Sporting CP)

Serangkaian hasil buruk di atas membuat Sporting CP terpental dari puncak klasemen Liga Portugal 2024-2025. Tak sampai di situ, Sporting CP yang duduk di posisi dua klasemen sementara Liga Champions 2024-2025 saat ditangani Ruben Amorim, kini terlempar ke urutan 17!

Hasil itu bertolak belakang dengan pencapaian Sporting CP di bawah arahan Ruben Amorim. Dari 18 pertandingan di awal musim 2024-2025, Ruben Amorim memberikan 16 kemenangan, satu menang dan satu imbang bagi Sporting Lisbon.

Pencapaian itu yang membuat Ruben Amorim dikontrak Manchester United pada 11 November 2024. Ia dikontrak Manchester United menggantikan posisi pelatih asal Belanda, Erik Ten Hag, yang dipecat manajemen Setan Merah.

Sayangnya, Rubem Amorim juga belum memberikan hasil optimal bagi Manchester United. Dari sembilan pertandingan, pelatih asal Portugal itu hanya menghadirkan empat menang, satu imbang dan satu kalah bagi publik Old Trafford.