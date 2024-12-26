Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 Hari Ini: Ada Wolves vs Manchester United hingga Liverpool vs Leicester City

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |07:43 WIB
Jadwal Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 Hari Ini: Ada Wolves vs Manchester United hingga Liverpool vs Leicester City
Manchester United bakal lawan Wolves di Boxing Day Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Premier League)
A
A
A

JADWAL boxing day di Liga Inggris 2024-2025 hari ini, Kamis (26/12/2024) menarik untuk dibahas. Boxing day kali ini jatuh di pekan ke-18 Liga Inggris dan menyajikan delapan laga seru, seperti halnya Wolverhampton Wanderers vs Manchester United hingga Liverpool vs Leicester City.

Pertama mari bahas laga Wolves –julukan Wolverhampton– vs Man United. Laga yang dimainkan di Stadion Molineux itu diketahui menjadi sangat penting untuk kedua tim.

Bagi Man United, mereka perlu menang usai menelan kekalahan di laga sebelumnya, tepatnya saat tumbang 0-3 dari Bournemouth. Kemenangan dibutuhkan Man United untuk bisa bangkit dari keterpurukan sekaligus memperbaiki posisi mereka yang kini terdampar di posisi 13 dengan 22 poin.

Sedangkan Wolves akan berusaha menang karena membutuhkan 3 poin untuk bisa lolos dari zona degradasi. Saat ini Wolves tepatnya berada di posisi ke-18 dengan 12 angka.

Manchester United saat lawan Spurs

Selain laga Wolves vs Man United, ada juga pertandingan seru antara Liverpool vs Leicester City. Saat ini, The Reds –julukan Liverpool– tengah memimpin klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 39 poin.

Tentunya Liverpool akan terus mengincar 3 poin demi terhindar dari kejaran tim-tim lain, terutama kejaran Chelsea yang kini sudah mengemas 35 poin alias hanya beda empat angka saja dengan tim asuhan Arne Slot tersebut.

Halaman:
1 2
      
