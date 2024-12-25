Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Bintang Manchester United yang Pernah Membelot ke Manchester City, Nomor 1 Kiper Legendaris Setan Merah

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |20:22 WIB
5 Pemain Bintang Manchester United yang Pernah Membelot ke Manchester City, Nomor 1 Kiper Legendaris Setan Merah
Para pemain Manchester United kala berlaga. (Foto: Manchester United)
A
A
A

5 pemain bintang Manchester United yang pernah membelot ke Manchester City menarik diulas. Salah satunya adalah kiper legendaris Setan Merah -julukan Man United.

Diketahui, dua klub sekota, yakni Man United dan Manchester City, telah menjadi rival abadi. Hal ini telah terjadi puluhan tahun lamanya. Keduanya terus ingin membuktikan diri menjadi tim terkuat dan terhebat di Manchester.

Tak heran, kedua tim ini terus bergerilya merekrut para pemain terbaik dunia demi membuat tim makin tangguh. Bahkan, Man City tak ragu merekrut pemain Man United ke timnya. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain bintang Manchester United yang pernah membelot ke Manchester City:

5. Carlos Tevez

Carlos Tevez

Salah satu pemain bintang Manchester United yang pernah membelot ke Manchester City adalah Carlos Tevez. Striker asal Argentina ini resmi gabung Man City pada musim panas 2009.

Carlos Tevez direkrut Man City dari West Ham United kala itu. Kepindahannya langsung jadi sorotan besar karena dirinya diketahui pernah membela Man United. Tepatnya, Carlos Tevez direkrut Man United pada musim panas 2007 hingga dilepas pada 2009.

Selama membela Man City pun, Carlos Tevez bisa memberi kontribusi besar. Dia mencetak 73 gol dan 32 assist dari 148 penampilannya di berbagai kompetisi.

4. Owen Hargreaves

Owen Hargreaves

Kemudian, ada nama Owen Hargreaves. Gelandang asal Inggris ini sukses membawa Man United meraih trofi Liga Champions pada musim 2007-2008.

Kesuksesan yang diraihnya bersama Man United tak menghilangkan minat Owen Hargreaves untuk membela Man City kala tawaran datang di musim panas 2011. Dia pun memilih membelot ke rival sekota Man United itu. Owen Hargreaves menetap selama semusim saja di klub berjuluk The Citizens itu.

Halaman:
1 2
      
