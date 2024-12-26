Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marselino Ferdinan Langsung Cetak Gol di Laga Oxford United vs Cardiff City di Liga 2 Inggris 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |13:44 WIB
Marselino Ferdinan Langsung Cetak Gol di Laga Oxford United vs Cardiff City di Liga 2 Inggris 2024-2025?
Marselino Ferdinan langsung mencetak gol di laga Oxford United vs Cardiff City di Liga 2 Inggris 2024-2025. (Foto: Instagram/@marselinoeferdinan10)
MARSELINO Ferdinan langsung mencetak gol di laga Oxford United vs Cardiff City di Liga 2 Inggris 2024-2025 yang berlangsung Kamis, (26/12/2024) pukul 22.00 WIB? Akhir pekan lalu, Marselino Ferdinan bertolak dari Indonesia ke Inggris.

Ia melakukan perjalanan di atas setelah membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sayangnya, gelandang 20 tahun ini gagal total bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Dari tiga pertandingan, eks pemain Persebaya Surabaya itu gagal mencetak gol maupun assist. Bahkan, Marselino Ferdinan terkena kartu merah saat Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3 di matchday kedua Grup B Piala AFF 2024.

Akibatnya, Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024. Timnas Indonesia cuma finis di posisi tiga Grup B dengan empat angka, terpaut dua poin dari Filipina yang menempati posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

1. Coba Bangkit di Oxford United

Marselino Ferdinan mencoba bangkit di Oxford United

(Marselino Ferdinan mencoba bangkit di Oxford United)

Setelah gagal total di Piala AFF 2024, Marselino Ferdinan praktis ingin melampiaskan kekesalannya dengan tampil impresif bersama sang klub, Oxford United. Sebelum dipanggil untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Marselino Ferdinan empat kali beruntun masuk daftar susunan pemain (DSP) Oxford United.

Karena itu, Marselino Ferdinan dalam trek tepat mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya mencatatkan caps bersama Oxford United. Debut itu berpotensi didapatkan Marselino Ferdinan saat Oxford United menjamu Cardiff City di pekan ke-22 Liga 2 Inggris 2024-2025 malam ini.

Pelatih Oxford United Des Buckingham disinyalir membutuhkan Marselino Ferdinan. Tenaga Marselino Ferdinan dibutuhkan untuk memberikan perbedaan kepada Oxford United, tim yang dalam tujuh laga terakhir di Liga 2 Inggris 2024-2025 tak pernah menang (satu imbang dan enam kalah).

