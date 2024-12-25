Kisah Malang Kapten PSS Sleman Kim Jeffrey Kurniawan, Kembali Harus Jalani Operasi hingga Terpaksa Menepi Lebih Lama Lagi

KISAH malang kapten PSS Sleman, Kim Jeffrey Kurniawan, akan diulas dalam artikel ini. Pasalnya, Kim Jeffrey harus jalani operasi lagi hingga terpaksa menepi lebih lama lago.

Ya, kabar buruk datang dari Kim Jeffrey yang lagi-lagi harus menjalani operasi karena cedera yang dialaminya. Hal itu membuat dirinya harus menepi lebih lama lagi di Liga 1 2024-2025.

1. Kans Merumput Musim Ini Makin Menipis

Keinginan gelandang 33 tahun itu untuk kembali merumput musim ini makin menipis karena cedera yang dialaminya saat ini. Pasalnya, pada saat lutut kirinya belum sembuh sepenuhnya, kini Kim Jeffrey justru harus menjalani operasi untuk cedera di lutut bagian kanan.

"Kemungkinan cedera yang kembali saya dapat ini dari kompensasi lutut kanannya harus bekerja lebih dari biasanya,” ungkapnya di Rumah Sakit, Sleman, dikutip dari laman resmi PSS, Rabu (25/12/2024).

“Ketika latihan lebih intens, ada kejadian cedera. Sehingga saat memeriksa ada robeken di meniscus di lutut kanan juga. Puji Tuhan operasi sudah dilakukan dan semua berjalan dengan lancar," lanjutnya.

Pemain berusia 33 tahun ini menyatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan penyebab meniscus lutut bagian kanannya mengalami cedera. Setelah menjalani operasi pada meniscus lutut kanan, Kim menceritakan kondisi yang terjadi memang tidak separah meniscus sebelah kiri yang tulang rawannya juga mengalami cedera.

"Puji Tuhan, sementara tulang rawan lutut kanan tidak kena. Jadi masalah utama ada di meniscus dan sedikit ada kendala dengan plica kemudian diambil dan dibersihkan. Meniscusnya kembali dijahit utuh dan berhasil dilakukan oleh tim dokter,” tutur Kim.