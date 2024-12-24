Shin Tae-yong Didukung Idol K-Pop Hyunsuk TREASURE Usai Ramai #styout

SHIN Tae-yong didukung idol k-pop Hyunsuk TREASURE. Dukungan ini diberikan kepada pelatih Timnas Indonesia itu usai ramai tagar #styout di media sosial.

Dukungan terus mengalih kepada Shin Tae-yong usai kegagalannya di Piala AFF 2024. Salah satunya datang dari Hyunsuk TREASURE yang memastikan bakal mendoakan pemain Timnas Indonesia.

1. Ramai Tagar #styout





Ya, tagar #styout ramai menggaung di berbagai platform media sosial usai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Langkah skuad Garuda diketahui terhenti di babak penyisihan grup.

Kepastian itu didapat usai Pratama Arhan cs kalah 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir Grup B Piala AFF 2024. Hasil dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB itu membuat skuad Garuda hanya bertengger di posisi ketiga pada klasemen akhir Grup B.

Dari 4 laga yang dijalani, Timnas Indonesia total hanya mengemas 4 poin. Mereka hanya menang 1 kali, ditahan imbang 1 kali, dan kalah 2 kali. Sebelum tumbang di tangan Filipina, skuad Garuda kalah dari Vietnam di fase Grup B.

Mendapati hasil ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sendiri memastikan evaluasi akan dilakukan di skuad Timnas Indonesia. Sontak, sejumlah pihak pun tampak meminta Shin Tae-yong didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

Meski begitu, ada banyak pihak yang tetap mendukung Shin Tae-yong. Sebab, terlepas dari hasil di Piala AFF 2024, ada banyak perkembangan dan kiprah manis di skuad Garuda selama ditangani Shin Tae-yong.

Terlebih, hasil di Piala AFF 2024 sendiri dinilai kurang maksimal karena memang skuad Garuda tak diperkuat para pemain inti lantaran ajang ini tak masuk agenda FIFA sehingga sulit memanggil para pemain utama. Shin Tae-yong akhirnya menurunkan para pemain muda yang tujuan awalnya memang menambah pengalaman mereka.

2. Shin Tae-yong Banjir Dukungan





Meski dapat banyak kritikan, Shin Tae-yong tetap banjir dukungan. Salah satunya datang dari idol k-pop Hyunsuk TREASURE.

Dukungan itu disampaikan Hyunsuk TREASURE dalam sebuah potongan video live yang viral pada akhir pekan lalu. Dalam momen itu, Hyunsuk TREASURE tiba-tiba meminta para penggemarnya di Indonesia untuk mendukung Shin Tae-yong.

Tak lupa, Hyunsuk TREASURE mendoakan para pemain Timnas Indonesia. Dia berharap para pemain bisa terus berjaya di bawah asuhan Shin Tae-yong.

"Untuk Teume (fans TREASURE) yang ada di Indonesia. Mohon dukung coach Shin Tae-yong banyak-banyak. Saya juga akan mendoakan pemain sepakbola Indonesia yang berada di bawah pelatihan Coach Shin Tae-yong," ucap Hyunsuk TREASURE.