HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kaleidoskop 2024: Harapan Timnas Indonesia Main di Piala Dunia 2026 Makin Nyata

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |07:52 WIB
Kaleidoskop 2024: Harapan Timnas Indonesia Main di Piala Dunia 2026 Makin Nyata
Skuad Timnas Indonesia di 2024. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

HARAPAN Tim Nasional (Timnas) Indonesia main di Piala Dunia 2026 makin nyata usai perjalanan manis yang dilalui skuad Garuda di sepanjang 2024 ini. Sebab Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Awali 2024 dengan Langkah Manis di Grup G Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia awalnya mengalami hasil buruk di dua laga awal babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar akhir 2023 lalu. Tergabung di Grup f bersama Irak, Vietnam, dan Filipina, pasukan Shin Tae-yong sempat kalah 1-5 dari Irak dan ditahan Filipina 1-1.

PSSI pun bergerak cepat di akhir 2023 untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen menjadi pemain keturunan yang sukses dinaturalisasi oleh PSSI.

Keputusan menaturalisasi sejumlah pemain pun menjadi langkah tepat. Sebab penampilan Garuda di matchday ketiga Grup G babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 sunggu luar biasa.

Menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia menang 1-0 berkat gol Egy Maulana Vikri. Kala itu, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On berhasil menjalani debut dengan manis.

Setelah itu, giliran Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Vietnam. Hasilnya lebih luar biasa lagi, Garuda yang sudah diperkuat Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen pun tampil menggila hingga menang 3-0.

Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Dua kemenangan atas Vietnam memberikan harapan untuk Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lalu di dua laga tersisa, Timnas Indonesia pun berhasil memetik tiga poin tambahan (kalah 0-1 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina).

Pada akhirnya, Timnas Indonesia mengakhiri Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di urutan kedua dengan 10 poin. Timnas Indonesia menemani Irak untuk lanjut ke babak ketiga.

Tentunya keberhasilan itu sungguh luar biasa. Lolos ke putaran ketiga merupakan langkah terjauh Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia. Ini sekaligus menjadi catatan sejarah.

Timnas Indonesia vs Irak

Sebelum ini, langkah terjauh Indonesia adalah pada Pra Piala Dunia 1958. Namun, ketika itu Tim Merah Putih menolak tampil karena keberadaan Israel. Alhasil, peluang lolos pun hilang.

Lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia juga membuat Timnas Indonesia memastikan diri mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi.

Itu berarti keenam kalinya, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia! Sebelumnya, Merah Putih menembus putaran final edisi 1996, 2000, 2004, 2007, dan 2023.

1 2 3
      
