Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menang atas Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia Langsung Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |06:31 WIB
Menang atas Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia Langsung Lolos Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

JIKA menang atas Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia masih menjaga asa ambil bagian di Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada.

Posisi di klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi alasannya. Setelah melewati matchday keenam Grup C, Timnas Jepang tak tersaingi di puncak klasemen dengan 16 angka.

Timnas Indonesia masih berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Timnas Indonesia masih berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Lanjut di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka. Di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka.

Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik atas Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol. Melihat kondisi ini, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Medio Maret 2025, Timnas Indonesia dan seluruh peserta Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali melakoni pertandingan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C pada Kamis, 20 Maret 2025.

Lima hari berselang, giliran Bahrain yang dijamu Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia memang terpaut jauh dari dua negara di atas. Di saat Timnas Indonesia menempati peringkat 130 dunia, Australia berada di tangga 26 dan Bahrain menempati posisi 81 dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192718/timnas_indonesia-6jKC_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192689/john_herdman-YFU7_large.jpg
3 Asisten yang Berpotensi Diajak John Herdman Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Punya Peran seperti Alex Pastoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192661/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-Opl5_large.jpg
Mengejutkan! Giovanni van Bronckhorst Berpotensi Latih Timnas Indonesia di Tengah Isu John Herdman Tangani Skuad Garuda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661209/25-pemain-dipanggil-ikut-seleksi-piala-asia-futsal-2026-hector-souto-semua-harus-buktikan-kualitas-zti.webp
25 Pemain Dipanggil Ikut Seleksi Piala Asia Futsal 2026, Hector Souto: Semua Harus Buktikan Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/striker_as_roma_artem_dovbyk.jpg
Artem Dovbyk Tolak Mentah-Mentah Premier League, Pilih Setia bersama AS Roma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement