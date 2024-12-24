Menang atas Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia Langsung Lolos Piala Dunia 2026?

JIKA menang atas Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia langsung lolos Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia masih menjaga asa ambil bagian di Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada.

Posisi di klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi alasannya. Setelah melewati matchday keenam Grup C, Timnas Jepang tak tersaingi di puncak klasemen dengan 16 angka.

Timnas Indonesia masih berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Lanjut di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh angka. Di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka.

Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik atas Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol. Melihat kondisi ini, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Medio Maret 2025, Timnas Indonesia dan seluruh peserta Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali melakoni pertandingan. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C pada Kamis, 20 Maret 2025.

Lima hari berselang, giliran Bahrain yang dijamu Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia memang terpaut jauh dari dua negara di atas. Di saat Timnas Indonesia menempati peringkat 130 dunia, Australia berada di tangga 26 dan Bahrain menempati posisi 81 dunia.