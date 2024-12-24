Ramai #styout, Masyarakat Vietnam Minta Timnas Indonesia Pertahankan Shin Tae-yong

RAMAI tagar #styout yang digaungkan netizen Tanah Air turut jadi sorotan masyarakat Vietnam. Bahkan ternyata, masyarakat Vietnam malah meminta Timnas Indonesia pertahankan Shin Tae-yong.

Ya, tagar #styout ramai menggaung di berbagai platform media sosial usai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Langkah skuad Garuda diketahui terhenti di babak penyisihan grup.

Kepastian itu didapat usai Pratama Arhan cs kalah 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir Grup B Piala AFF 2024. Hasil dalam laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB itu membuat skuad Garuda hanya bertengger di posisi ketiga pada klasemen akhir Grup B.

Dari 4 laga yang dijalani, Timnas Indonesia total hanya mengemas 4 poin. Mereka hanya menang 1 kali, ditahan imbang 1 kali, dan kalah 2 kali. Sebelum tumbang di tangan Filipina, skuad Garuda kalah dari Vietnam di fase Grup B.

Mendapati hasil ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sendiri memastikan evaluasi akan dilakukan di skuad Timnas Indonesia. Sontak, sejumlah pihak pun tampak meminta Shin Tae-yong didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia.

Meski begitu, ada banyak pihak yang tetap mendukung Shin Tae-yong. Sebab, terlepas dari hasil di Piala AFF 2024, ada banyak perkembangan dan kiprah manis di skuad Garuda selama ditangani Shin Tae-yong.