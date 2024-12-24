Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain Manchester United Paling Profesional Versi Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Paling Disanjung CR7!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |12:29 WIB
3 Pemain Manchester United Paling Profesional Versi Cristiano Ronaldo, Nomor 1 Paling Disanjung CR7!
Cristiano Ronaldo kala beraksi. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

3 pemain Manchester United paling profesional versi Cristiano Ronaldo menarik diulas. Salah satunya pemain yang paling disanjung CR7 -julukan Cristiano Ronaldo.

Tetapi, Cristiano Ronaldo tak memasukkan nama Marcus Rashford dalam daftar ini. Sosok Rashford sendiri diketahui tengah jadi sorotan besar.

Cristiano Ronaldo

Rashford dicoret dari skuad pertandingan Ruben Amorim pada laga Man United melawan Manchester City pada akhir pekan lalu di Liga Inggris 2024-2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sikap dan profesionalismenya.

Amorim mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah disiplin di balik keputusan untuk mencoret Alejandro Garnacho dan Rashford. Tetapi, ia tampak memberi sinyal hal ini dilakukan karena pertimbangan penampilan kedua pemain itu dalam latihan.

Ronaldo yang pernah membela Man United pun punya versinya sendiri kala membahas pemain paling profesional di klub berjuluk Setan Merah itu. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pemain Manchester United paling profesional versi Cristiano Ronaldo:

3. Lisandro Martinez

Lisandro Martinez

Salah satu pemain Manchester United paling profesional versi Cristiano Ronaldo adalah Lisandro Martinez. Dia resmi direkrut Man United pada musim panas 2022 dari Ajax Amsterdam.

Di Man United pun, bek asal Argentina ini turut diandalkan. Musim ini saja, dia sudah mentas di 23 laga dalam berbagai kompetisi. Dari penampilannya, dia bisa mencatatkan satu assist.

2. Casemiro

Casemiro

Kemudian, ada nama Casemiro. Tak heran jika pemain yang satu ini disanjung Cristiano Ronaldo. Pasalnya, Ronaldo sudah mengenal betul sosok Casemiro.

Ronaldo sudah setim dengan Casemiro saat di Real Madrid. Kemudian, mereka bermain bersama lagi di Man United, usai Casemiro direkrut Setan Merah pada musim panas 2022. Tetapi, kebersamaan mereka di Man United tak berlangsung lama.

Ronaldo sendiri punya alasan khusus menyebut Casemiro sebagai pemain Man United paling profesional. Dilansir dari Sportbible, Casemiro dinilai selalu punya dedikasi besar kepada tim.

Halaman:
1 2
      
