LIGA INGGRIS

Dibidik Manchester City, Lionel Messi Mentas di Liga Inggris Tahun Depan?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |08:59 WIB
Dibidik Manchester City, Lionel Messi Mentas di Liga Inggris Tahun Depan?
Lionel Messi kala membela Inter Miami. (Foto: Instagram/@leomessi)
A
A
A

LIONEL Messi berpotensi mentas di Liga Inggris pada tahun depan. Sebab, La Pulga -julukan Lionel Messi- dikabarkan jadi bidikan Manchester City saat ini.

Dilansir dari Tuttosports, Selasa (24/12/2024), Man City dikabarkan berusaha merekrut Lionel Messi pada bursa transfer musim dingin 2025. Tak direkrut penuh, Man City dikabarkan ingin meminjam Lionel Messi saja.

Lionel Messi

Upaya ini dilakukan karena Man City tengah terpuruk pada musim 2024-2025 ini. Di pentas Liga Inggris, klub berjuluk The Citizens itu baru menang 1 kali dalam 5 laga teranyar yang dilakoni.

Terbaru, Man City kalah di tangan Aston Villa pada akhir pekan lalu. Lawatannya ke markas Aston Villa itu berakhir dengan skor 1-2.

