Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tagar STYOut Terus Menggema, Digerakkan oleh Musuh Shin Tae-yong?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |16:06 WIB
Tagar STYOut Terus Menggema, Digerakkan oleh Musuh Shin Tae-yong?
Seruan agar Shin Tae-yong mundur lewat tagar STYOut terus menggema (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

TAGAR #STYOut atau seruan agar Shin Tae-yong mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia terus menggema. Ada dugaan hal tersebut digerakkan oleh musuh-musuh sang juru taktik.

Kinerja Shin tengah jadi sorotan usai Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, ini adalah kali keempat Skuad Garuda gagal mencapai empat besar setelah 2007, 2012, dan 2014.

Shin Tae-yong

Apalagi, Indonesia menorehkan sejumlah hasil mengecewakan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan takluk 0-1 dari Timnas Filipina pada laga terakhir. Itu merupakan kekalahan pertama dari The Azkals di kandang sendiri di semua kompetisi!

Lalu, Indonesia juga ditahan Timnas Laos dengan skor 3-3. Kali terakhir hasil imbang tercipta yakni pada fase grup Piala AFF 2012. Torehan itu kembali terulang di edisi 2024.

Tak pelak tagar #STYOut kembali menggema. Sang pelatih didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena hasil memalukan tersebut.

Ternyata, ada warganet yang meneliti apakah desakan itu murni (organik) atau ada yang menggerakkan. Jawabannya sungguh mengejutkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661159/indonesia-runnerup-piala-aff-futsal-u19-2025-dkc.webp
Indonesia Runner-up Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/timnas_futsal_indonesia_u_19_gagal_meraih_gelar_ju.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-19 Runner-up Piala AFF 2025 usai Takluk dari Thailand di Final
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement