Tagar STYOut Terus Menggema, Digerakkan oleh Musuh Shin Tae-yong?

TAGAR #STYOut atau seruan agar Shin Tae-yong mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia terus menggema. Ada dugaan hal tersebut digerakkan oleh musuh-musuh sang juru taktik.

Kinerja Shin tengah jadi sorotan usai Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, ini adalah kali keempat Skuad Garuda gagal mencapai empat besar setelah 2007, 2012, dan 2014.

Apalagi, Indonesia menorehkan sejumlah hasil mengecewakan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan takluk 0-1 dari Timnas Filipina pada laga terakhir. Itu merupakan kekalahan pertama dari The Azkals di kandang sendiri di semua kompetisi!

Lalu, Indonesia juga ditahan Timnas Laos dengan skor 3-3. Kali terakhir hasil imbang tercipta yakni pada fase grup Piala AFF 2012. Torehan itu kembali terulang di edisi 2024.

Tak pelak tagar #STYOut kembali menggema. Sang pelatih didesak untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena hasil memalukan tersebut.

Ternyata, ada warganet yang meneliti apakah desakan itu murni (organik) atau ada yang menggerakkan. Jawabannya sungguh mengejutkan.