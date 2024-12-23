Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadi Top Skor Sementara Liga 1 2024-2025, Gustavo Almeida Anggap Kemenangan Persija Jakarta Lebih Penting

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |13:10 WIB
Jadi Top Skor Sementara Liga 1 2024-2025, Gustavo Almeida Anggap Kemenangan Persija Jakarta Lebih Penting
Gustavo Almeida menganggap kemenangan Persija Jakarta lebih penting (Foto: PT LIB)
A
A
A

JAKARTA - Gustavo Almeida tidak peduli kini menjadi top skor sementara Liga 1 2024-2025. Paling terpenting baginya adalah memberikan kontribusi terbaik agar Persija Jakarta meraih kemenangan.

Sejauh ini, Gustavo sudah mencetak 11 gol sampai dengan pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Di bawahnya ada pemain Arema FC Dalberto Luan yang mencatatkan sembilan gol.

Gustavo Almeida

Gustavo baru saja mencetak hattrick saat Skuad Macan Kemayoran menang 3-1 atas PSS Sleman. Pertemuan kedua tim berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Eks Arema FC itu mengatakan tidak punya target pribadi, apalagi memikirkan menjadi top skor. Sebab, fokusnya memberikan kontribusi terbaik agar Persija meraih poin maksimal.

“Statistik individu tidak penting. Ini sepakbola, butuh semua pemain, termasuk di bangku cadangan,” kata Gustavo, dikutip dari laman resmi PT LIB, Senin (23/12/2024).

“Jadi, selamat kepada rekan-rekan saya atas kemenangan ini,” imbuh striker berusia 28 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661159/indonesia-runnerup-piala-aff-futsal-u19-2025-dkc.webp
Indonesia Runner-up Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/12/jordi_cruyff_diperkenalkan_sebagai_penasihat_tekni.jpg
Terungkap! Jordi Cruyff Diam-Diam Ingin Gabung Ajax Sejak Lama, PSSI Kaget
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement