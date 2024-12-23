Jadi Top Skor Sementara Liga 1 2024-2025, Gustavo Almeida Anggap Kemenangan Persija Jakarta Lebih Penting

Gustavo Almeida menganggap kemenangan Persija Jakarta lebih penting (Foto: PT LIB)

JAKARTA - Gustavo Almeida tidak peduli kini menjadi top skor sementara Liga 1 2024-2025. Paling terpenting baginya adalah memberikan kontribusi terbaik agar Persija Jakarta meraih kemenangan.

Sejauh ini, Gustavo sudah mencetak 11 gol sampai dengan pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Di bawahnya ada pemain Arema FC Dalberto Luan yang mencatatkan sembilan gol.

Gustavo baru saja mencetak hattrick saat Skuad Macan Kemayoran menang 3-1 atas PSS Sleman. Pertemuan kedua tim berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Eks Arema FC itu mengatakan tidak punya target pribadi, apalagi memikirkan menjadi top skor. Sebab, fokusnya memberikan kontribusi terbaik agar Persija meraih poin maksimal.

“Statistik individu tidak penting. Ini sepakbola, butuh semua pemain, termasuk di bangku cadangan,” kata Gustavo, dikutip dari laman resmi PT LIB, Senin (23/12/2024).

“Jadi, selamat kepada rekan-rekan saya atas kemenangan ini,” imbuh striker berusia 28 tahun itu.