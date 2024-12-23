Jadwal Lengkap Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025: Ada Derby London hingga Liverpool vs Leicester City

JADWAL lengkap Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 akan dibahas Okezone. Laga-laga seru akan menghibur Anda sekalian di masa libur Natal dan Tahun Baru.

Tradisi Boxing Day terus dipertahankan di Inggris. Laga yang digelar sehari setelah Natal itu memang menjadi momen untuk perayaan bersama keluarga, kerabat, atau orang-orang terkasih.

Menonton sepakbola langsung di stadion sudah jadi budaya puluhan tahun di Inggris saat Boxing Day. Maka dari itu, pertandingan Premier League tidak pernah libur kendati hari ini tidak jatuh di akhir pekan.

Kali ini, Boxing Day akan dibuka dengan laga Manchester City vs Everton. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Etihad pada Kamis 26 Desember 2024 pukul 19.30 WIB.

Kemudian, lima pertandingan beruntun digelar pada pukul 22.00 WIB. Sorotan utama tertuju pada duel antara Chelsea vs Fulham di Stadion Stamford Bridge, London.

Ini merupakan derby buat kedua kesebelasan. Sebab, Stamford Bridge resminya berada di Fulham Road, London! Duel ini selalu panas meski posisi kedua tim kadang jomplang di klasemen.