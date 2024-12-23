Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Lengkap Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025: Ada Derby London hingga Liverpool vs Leicester City

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:05 WIB
Jadwal Lengkap Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025: Ada <i>Derby</i> London hingga Liverpool vs Leicester City
Simak jadwal Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 pekan ini (Foto: Premier League)
A
A
A

JADWAL lengkap Boxing Day di Liga Inggris 2024-2025 akan dibahas Okezone. Laga-laga seru akan menghibur Anda sekalian di masa libur Natal dan Tahun Baru.

Tradisi Boxing Day terus dipertahankan di Inggris. Laga yang digelar sehari setelah Natal itu memang menjadi momen untuk perayaan bersama keluarga, kerabat, atau orang-orang terkasih.

Trofi Liga Inggris

Menonton sepakbola langsung di stadion sudah jadi budaya puluhan tahun di Inggris saat Boxing Day. Maka dari itu, pertandingan Premier League tidak pernah libur kendati hari ini tidak jatuh di akhir pekan.

Kali ini, Boxing Day akan dibuka dengan laga Manchester City vs Everton. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Etihad pada Kamis 26 Desember 2024 pukul 19.30 WIB.

Kemudian, lima pertandingan beruntun digelar pada pukul 22.00 WIB. Sorotan utama tertuju pada duel antara Chelsea vs Fulham di Stadion Stamford Bridge, London.

Ini merupakan derby buat kedua kesebelasan. Sebab, Stamford Bridge resminya berada di Fulham Road, London! Duel ini selalu panas meski posisi kedua tim kadang jomplang di klasemen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/50/1661265/kronologi-kecelakaan-maut-yang-hampir-tewaskan-petinju-anthony-joshua-hoy.webp
Kronologi Kecelakaan Maut yang Hampir Tewaskan Petinju Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/31/anthony_joshua.jpg
Anthony Joshua Kecelakaan Maut, Duel Rp2,2 Triliun vs Tyson Fury Terancam Gagal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement