HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Timnas Arab Saudi Kontra China Bikin Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |18:40 WIB
Hasil Imbang Timnas Arab Saudi Kontra China Bikin Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Arab Saudi siap tempur menghadapi China pada Maret 2025. (Foto: YouTube/AFC Asian Cup)
A
A
A

HASIL imbang Timnas Arab Saudi kontra China bikin Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Setelah rontok di fase grup Piala AFF 2024, Timnas Indonesia kembali menatap laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kembali bergulir Maret 2025.

Setelah seluruh kontestan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melewati enam pertandingan, Jepang dominan duduk di puncak klasemen dengan 16 angka. Mengekor di posisi dua ada Australia dengan tujuh angka.

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Menyusul di tangga ketiga ada Timnas Indonesia dengan enam poin. Kemudian, berturut-turut di posisi empat, lima dan enam ada Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengemas enam angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Melihat kondisi di atas, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa menyalip perolehan angka Australia jika menang saat bersua skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney, Australia, pada Kamis, 20 Maret 2025 sore WIB.

Namun, kemenangan atas Australia tidak menjamin Timnas Indonesia langsung naik ke posisi dua. Sebab, di saat bersamaan, Arab Saudi hanya akan menjamu China. Jika Arab Saudi menang selisih dua gol atas China, sedangkan Timnas Indonesia cuma menang selisih satu gol atas Australia, Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- yang berhak finis di posisi dua.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dan Arab Saudi saat ini memiliki selisih gol yang sama (-3). Timnas Indonesia hanya unggul produktivitas atas Arab Saudi, yakni enam gol berbanding tiga milik Arab Saudi.

Karena itu, selain menang atas Australia, Timnas Indonesia mesti berharap laga Arab Saudi vs China berakhir imbang. Jika kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia resmi naik ke posisi dua Grup C menggeser Australia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
