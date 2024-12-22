Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Sebut Stadion-Stadion Milik Pemerintah di Indonesia Boleh Dikelola Swasta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |00:05 WIB
PSSI Sebut Stadion-Stadion Milik Pemerintah di Indonesia Boleh Dikelola Swasta
PSSI memastikan stadion milik pemerintah daerah bisa dikelola swasta (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
JAKARTA – Ketua Umum PSSI (Ketum PSSI), Erick Thohir, menyebutkan stadion-stadion di Indonesia yang dimiliki pemerintah pusat atau daerah kini boleh dikelola oleh swasta. Hal itu sebagai terobosan agar sepakbola Indonesia semakin profesional.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah merenovasi 22 stadion di Indonesia yang saat ini sedang ditinjau oleh FIFA. Itu merupakan langkah transformasi sepakbola Indonesia.

Stadion JIS (Jakarta International Stadium) dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)

Erick mengatakan swasta dan klub di Indonesia sudah mendapatkan restu mengelola stadion secara profesional. Langkah itu merupakan sebuah terobosan dalam sepakbola Indonesia.

"Lalu ada pendanaan dari Permendagri yang membolehkan lapangan-lapangan, stadion dikelola oleh swasta," kata Erick di Jakarta, dikutip Minggu (22/12/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan, kabar tersebut turut disambut dengan baik oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Sebab, transformasi sepakbola Tanah Air saat ini masih dalam pantauan badan tertinggi sepakbola dunia tersebut.

1 2
      
