Hasil Babak Pertama babak Persib Bandung vs Persita Tangerang: Beckham Putra dan David da Silva Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 2-1

BANDUNG - Persib Bandung sementara unggul atas Persita Tangerang di babak pertama laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tim berjuluk Maung Bandung itu tepatnya tengah unggul 2-1 atas tim tamu.

Dua gol Persib dicetak oleh Beckham Putra (9’) dan David da Silva (38’). Sementara Persita baru bisa mencetak satu gol via Ryuji Utomo (16’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung menekan pertahanan Persita sejak awal laga. Pada menit ke-6, tim tuan rumah mendapatkan peluang lewat sundulan David Da Silva, tetapi bola masih bisa ditangkap Igor Rodrigues.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib- bisa unggul lebih dahulu atas Persita Tangerang. Gol itu dicetak oleh Beckham Putera pada menit ke-8.

Persita tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal dari Persib. Pasalnya, sundulan Ryuji Utomo setelah memanfaatkan umpan Dwi Rifki dapat menjebol gawang Kevin Mendoza.

Persib memasuki pertengahan babak pertama masih mendominasi permainan atas tim asuhan Lafio Lefundes. Sebab, mereka terus melancarkan gelombang serangan ke pertahanan tim lawan.

Pada menit ke-36, Marios Ogboe hampir saja membawa timnya unggul atas Persib. Sayangnya, sepakan pemain itu masih tipis di sisi gawang Kevin Mendoza.