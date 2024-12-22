Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Gentar, Persita Tangerang Siap Curi Poin dari Markas Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |14:03 WIB
Tak Gentar, Persita Tangerang Siap Curi Poin dari Markas Persib Bandung
Pelatih Fabio Lefundes siap memimpin Persita Tangerang mencuri poin dari markas Persib Bandung (Foto: Instagram/@persita.official)
A
A
A

BANDUNG – Persita Tangerang ingin mencuri poin di kandang Persib Bandung. Laga lanjutan Liga 1 2024-2025 itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Minggu (22/12/2024) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Fabio Lefundes mengaku sudah mengetahui seluk-beluk Persib. Ia mengklaim familiar dengan pemain termasuk cara bermainnya.

Persita Tangerang vs Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

“Sepertinya mereka meningkatkan performanya step by step dari tahun ke tahun," ujar Lefundes di Stadion GBLA dalam konferensi pers, Sabtu 21 Desember 2024.

"Kami memahami bagaimana mereka main tetapi kami ke sini untuk ambil poin,” imbuh pria asal Brasil itu. 

Lefundes menuturkan, persiapan kedua tim dalam menghadapi laga ini sangat singkat. Namun, ia sudah berusaha memanfaatkan waktu yang dimiliki agar skuadnya bisa maksimal di laga nanti.

“Dan kami tidak kehilangan pemain karena cedera, semua pemain siap besok (Minggu), tidak ada akumulasi kartu, pemain yang ada saat ini sudah siap dan saya sudah siapkan taktik,” beber Lefundes.

Halaman:
1 2
      
