Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024 Jelang Lawan Filipina Malam Ini

Peran Asnawi Mangkualam (kiri) krusial saat Timnas Indonesia menghadapi Filipina di Piala AFF 2024 malam ini. (Foto: PSSI)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 jelang melawan Timnas Filipina malam ini akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan The Azkals -julukan Timnas Filipina- di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia lolos ke semifinal turnamen yang kini bernama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 tersebut? Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas dulu posisi di klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024.

(Timnas Indonesia berjuang lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

Setelah seluruh peserta Grup B Piala AFF 2024 memainkan tiga pertandingan (kecuali Laos yang sudah memainkan semua pertandingan alias empat kali), posisi puncak ditempati Timnas Vietnam dengan tujuh angka. Mengekor di posisi dua dan tiga ada Timnas Indonesia serta Myanmar dengan koleksi poin (empat) dan selisih gol yang sama (nol).

Lanjut ke posisi empat ada Timnas Filipina dengan tiga angka. Sebanyak empat tim inilah yang masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Setidaknya ada dua syarat yang wajib dituntaskan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak empat besar ajang dua tahunan ini. Pertama, Timnas Indonesia wajib menang atas Filipina.

Tentunya tak gampang bagi skuad muda Timnas Indonesia dihadapkan dengan skuad terbaik milik The Azkals -julukan Timnas Filipina. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mesti putar otak menyiapkan strategi terbaik agar skuad Garuda meraih poin penuh.