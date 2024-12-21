Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Ezra Walian Cetak Gol Indah, Macan Putih Menang 3-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |17:38 WIB
Hasil Persik Kediri vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Ezra Walian Cetak Gol Indah, Macan Putih Menang 3-1!
Laga Persik Kediri vs Semen Padang. (Foto: Persik Kediri)
A
A
A

HASIL Persik Kediri vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Macan Putih -julukan Persik Kediri- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Laga Persik Kediri vs Semen Padang berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (21/12/2024) sore WIB. Bintang Persik Kediri, Ezra Walian, sukses mencetak gol indah dalam laga ini.

Persik Kediri vs Semen Padang

Semen Padang sendiri harus bermain dengan 10 orang saja dalam laga ini. Pasalnya, Gala Pagamo mendapat kartu merah pada menit ke-40.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Persik Kediri tampil menekan sejak menit awal. Peluang demi peluang diciptakan oleh anak asuh Marcelo Rospide itu. Salah satunya yakni tendangan Yusuf Meilana di menit ke-11 yang masih bisa diblok pertahanan Semen Padang.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang- mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol keunggulannya di menit ke-17 lewat tendangan Kenneth Ngwoke. Persik Kediri mencoba untuk merespons gol tersebut.

Hanya saja, serangan yang mereka lancarkan masih cukup polos sehingga belum mampu menyamakan kedudukan hingga laga memasuki menit ke-35. Sementara, Semen Padang harus menelan pil pahit karena bermain 10 pemain usai Gala Pagamo diganjar kartu merah di menit ke-40.

Kendati unggul jumlah pemain, Macan Putih -julukan Persik Kediri- masih belum bisa memanfaatkannya. Persik Kediri untuk sementara harus tertinggal 0-1 dari Semen Padang di babak pertama.

