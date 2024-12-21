Kenapa Suporter Manchester City Dijuluki Fans Gaib? Ini Alasannya

KENAPA suporter Manchester City dijuluki fans gaib? Alasannya akan diulas Okezone dalam artikel ini.

Suporter dikenal sebagai pemain ke-12 untuk setiap klub sepakbola termasuk. Memiliki basis suporter yang besar dan fanatik akan menjadi dorongan yang besar bagi setiap tim.

Biasanya, semakin besar sebuah tim dan semakin trofi yang diraih, semakin banyak suporter yang akan mendukungnya. Namun hati-hati, belum tentu semua supoter yang mendukung tersebut adalah fans setia. Bisa saja, itu adalah fans gaib seperti milik Manchester City.

Manchester City sejak ditangani Pep Guardiola mengalami peningkatan prestasi yang sangat pesat. Mereka meraih setidaknya 6 trofi Premier League dan juga meraih 1 trofi Liga Champions yang sangat mereka idam-idamkan.

Seiring dengan hal tersebut, jumlah fans mereka juga mengalami peningkatan yang pesat. Akan tetapi, tetap saja, fans Manchester City yang biasa disebut dengan nama Citizens ini disebut sebagai fans gaib. Mengapa demikian?

Berbicara tentang fans gaib Manchester City, maka perlu menarik ke belakang saat tim ini diakuisisi oleh pengusaha asal Timur Tengah, Sheikh Mansour ini. Sejak pergantian pemilik ini, The Citizens -julukan Man City- menjadi klub yang kaya yang membangun kembali pondasi timnya.

Hanya dalam waktu singkat, Manchester City di bawah kepemilikan Sheikh Mansour kemudian menjelma menjadi tim yang mengerikan. Sejumlah prestasi pun sukses mereka raih.

Karena hal ini, jumlah fans mereka mendadak meningkat pesat tanpa sebab. Oleh karena itu, pendukung Manchester City disebut fans gaib karena kehadirannya yang tiba-tiba hanya karena prestasi timnya yang meningkat.