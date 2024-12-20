Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Filipina di AMEC 2024: Achmad Maulana Kagumi Atmosfer Stadion Manahan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |11:34 WIB
Timnas Indonesia vs Filipina di AMEC 2024: Achmad Maulana Kagumi Atmosfer Stadion Manahan
Achmad Maulana kagum dengan atmosfer Stadion Manahan, markas Timnas Indonesia di Piala AMEC 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Pemain Timnas Indonesia, Achmad Maulana Syarif, mengaku takjub dengan atmosfer penonton yang ada di Stadion Manahan, Solo. Menurutnya, dukungan yang diberikan dari para suporter pada Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 benar-benar gila.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024 itu sekaligus krusial bagi Skuad Garuda untuk menentukan langkahnya ke babak semifinal.

Susunan pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

Bermain di hadapan publiknya sendiri, tentu Timnas Indonesia kali ini diharapkan bisa meraih poin penuh. Mengingat, di laga kandang sebelumnya, yang juga berlangsung di Stadion Manahan, mereka harus puas bermain imbang kontra Laos.

Saat itu, Achmad Maulana tidak diturunkan oleh Shin Tae-yong. Kendati duduk di bangku cadangan, pemain Arema FC itu mengaku tetap merasakan atmosfer yang sangat luar biasa.

“Atmosfernya sangat gila lah. Kemarin kan saya tidak main kan, merasakan atmosfer dari bench itu sudah gila. Luar biasa,” tutur Achmad kepada awak media di Solo.

Lebih lanjut, pemain berusia 21 tahun itu meminta kepada seluruh suporter untuk terus memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Ia menegaskan kalau seluruh pemain akan tampil mati-matian demi meraih kemenangan kontra Filipina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
