HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Borneo FC: Paul Munster Pusing 3 Beknya Absen

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |09:36 WIB
Persebaya Surabaya vs Borneo FC: Paul Munster Pusing 3 Beknya Absen
Persebaya Surabaya kehilangan tiga bek jelang hadapi Borneo FC (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, tengah pusing gara-gara tiga fullback-nya absen pada laga kontra Borneo FC pada pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Apalagi, stok pemain di posisi itu terhitung tipis.

Ardi Idrus dan Arief Catur Pamungkas dipastikan absen karena terkena akumulasi kartu. Sedangkan, Mikael Tata dipanggil ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Persebaya Surabaya

Absennya ketiga pemain belakang ini membuat Munster harus memutar otak mencari penggantinya. Namun, ia tidak mau menyerah dengan keadaan jelang laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (20/12/2024) sore WIB, itu.

“Kami hadapi saja situasi ini. Kami punya rencana A, rencana B, rencana C," kata Munster dalam konferensi pers.

Pria asal Irlandia Utara itu mengaku telah mempersiapkan strategi dan rencana komposisi pemain dengan absennya ketiga bek tersebut. Ia percaya pemain pengganti yang disiapkan memiliki kualitas tak jauh dan bisa memberikan penampilan terbaiknya.

"Kemarin begitu pertandingan selesai, saya sudah memikirkan bagaimana melawan Borneo. Sudah memikirkan strategi, bagaimana kami akan bermain. Dengan pemain yang kami punya sekarang, saya percaya dengan mereka,” tukas Munster.

