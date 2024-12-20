Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shin Tae-yong Tak Panggil Pemain Persik Kediri ke Timnas Indonesia, Arthur Irawan: Belum Rezeki

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |01:12 WIB
Shin Tae-yong Tak Panggil Pemain Persik Kediri ke Timnas Indonesia, Arthur Irawan: Belum Rezeki
Tidak ada pemain Persik Kediri dipanggil ke Timnas Indonesia (Foto: PT LIB)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak memanggil satu pun pemain Persik Kediri ke Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sang bos, Arthur Irawan, tak berkecil hati dengan fakta tersebut.

Eks Espanyol itu mengatakan, Shin pasti punya pertimbangan khusus tidak memilih satu pemain pun Persik. Ia tidak mau memusingkan hal tersebut untuk saat ini karena sedang fokus untuk Liga 1.

Persik Kediri

"Ya, menurut saya Coach Shin tahu yang terbaik, mungkin pemain-pemain Persik ini belum rezeki," kata Arthur di Jakarta, dikutip Jumat (20/12/2024).

"Saya pikir ada beberapa pemain Persik yang layak main di Timnas, tapi kembali lagi kami percaya ke coach Shin," tambah pria berusia 31 tahun itu.

Arthur tetap memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia terutama di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Ia harapkan Pratama Arhan dan kolega dapat berprestasi dalam ajang itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
