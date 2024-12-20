Hasil Inter Milan vs Udinese di Coppa Italia 2024-2025: Menang 2-0, Nerazzurri Lolos Perempatfinal

Inter Milan menang 2-0 atas Udinese di 16 besar Coppa Italia 2024-2025 (Foto: X/@Inter_en)

MILAN – Hasil Inter Milan vs Udinese di Coppa Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Jumat (20/12/2024) dini hari WIB, itu berakhir 2-0 untuk Nerazzurri.

Kedua gol Inter dicetak oleh Marko Arnautovic (30’) dan Kristjan Asllani (45+2’). Kemenangan ini membawa tuan rumah lolos ke perempatfinal Coppa Italia 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan cukup seru di awal babak pertama. Tembakan Jurgen Ekkelenkamp mengancam gawang Inter di menit kedua tetapi meleset. Begitu juga sepakan kaki kiri Arnautovic di menit kelima yang melambung.

Kans berikutnya baru datang di menit ke-23. Kendati berdiri cukup bebas, tembakan kaki kiri Davide Frattesi di kotak penalti masih meleset dari sasaran.

Gol yang dinanti pun tiba. Umpan Mehdi Tardemi mampu diselesaikan dengan manis oleh Arnautovic di menit ke-30. Inter memimpin 1-0.

Il Biscione menambah keunggulan tepat jelang babak pertama berakhir. Berawal dari tendangan sudut, Asllani mampu memanfaatkan situasi kemelut di kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 2-0.