Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Udinese di Coppa Italia 2024-2025: Menang 2-0, Nerazzurri Lolos Perempatfinal

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |05:43 WIB
Hasil Inter Milan vs Udinese di Coppa Italia 2024-2025: Menang 2-0, <i>Nerazzurri</i> Lolos Perempatfinal
Inter Milan menang 2-0 atas Udinese di 16 besar Coppa Italia 2024-2025 (Foto: X/@Inter_en)
A
A
A

MILAN – Hasil Inter Milan vs Udinese di Coppa Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Jumat (20/12/2024) dini hari WIB, itu berakhir 2-0 untuk Nerazzurri.

Kedua gol Inter dicetak oleh Marko Arnautovic (30’) dan Kristjan Asllani (45+2’). Kemenangan ini membawa tuan rumah lolos ke perempatfinal Coppa Italia 2024-2025.

Inter Milan vs Udinese (Foto: X/@Inter_en)

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan cukup seru di awal babak pertama. Tembakan Jurgen Ekkelenkamp mengancam gawang Inter di menit kedua tetapi meleset. Begitu juga sepakan kaki kiri Arnautovic di menit kelima yang melambung.

Kans berikutnya baru datang di menit ke-23. Kendati berdiri cukup bebas, tembakan kaki kiri Davide Frattesi di kotak penalti masih meleset dari sasaran.

Gol yang dinanti pun tiba. Umpan Mehdi Tardemi mampu diselesaikan dengan manis oleh Arnautovic di menit ke-30. Inter memimpin 1-0.

Il Biscione menambah keunggulan tepat jelang babak pertama berakhir. Berawal dari tendangan sudut, Asllani mampu memanfaatkan situasi kemelut di kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660317/tabuh-genderang-perang-pelatih-vietnam-pede-singkirkan-timnas-futsal-indonesia-u19-di-semifinal-yyv.webp
Tabuh Genderang Perang, Pelatih Vietnam Pede Singkirkan Timnas Futsal Indonesia U-19 di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/gelandang_bayern_munchen_leon_goretzka.jpg
Napoli Bidik Leon Goretzka, Antonio Conte Ingin Gelandang Kelas Dunia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement