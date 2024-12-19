4 Negara yang Dijagokan Lolos Semifinal Piala AFF 2024

4 negara yang dijagokan lolos semifinal Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Timnas Indonesia.

Perebutan tiket ke babak semifinal Piala AFF 2024 masih berlangsung sengit. Sejumlah tim masih punya peluang lolos ke babak semifinal. Tak ayal, laga terakhir di setiap grup pun bakal jadi penentuan. Lantas negara mana saja yang punya peluang lolos semifinal?

Berikut 4 negara yang dijagokan lolos semifinal Piala AFF 2024:

4. Timnas Thailand





Salah satu negara yang dijagokan lolos semifinal Piala AFF 2024 adalah Timnas Thailand. Ini jadi satu-satunya tim yang diapstikan lolos ke semifinal.

Pasalnya kini, Thailand mengukir perjalanan sempurna di Grup A usai melakoni 3 pertandingan. Sukses menyapu bersih kemenangan, skuad Gajah Perang kukuh bertengger di posisi pertama Grup A dengan 9 poin. Thailand sendiri masih akan melakoni 1 laga lagi pada esok hari dengan melawan Kamboja.

3. Timnas Singapura





Berikutnya, ada Timnas Singapura. The Lions -julukan Timnas Singapura- tampil gacor di Piala AFF 2024. Mereka mengemas 2 kemenangan dan baru 1 kali kalah saja di fase grup A.

Alhasil, Singapura bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara Grup A dengan 6 poin. Mereka unggul 2 poin dari Kamboja dan Malaysia yang mengisi posisi 3 dan 4 berurutan.

Laga terakhir yang mempertemukan Singapura melawan Malaysia pada besok malam pun jadi penentuan kans mereka lolos ke semifinal. Akankah Singapura menemani Thailand ke semifinal?