HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Ditunggu Thailand jika Lolos Semifinal Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |14:54 WIB
Timnas Indonesia Ditunggu Thailand jika Lolos Semifinal Piala AFF 2024
Timnas Indonesia menantang Thailand jika lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia ditunggu Thailand jika lolos semifinal Piala AFF 2024. Kok bisa? Begini penjelasannya.

Skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah menang 4-2 atas Singapura di laga lanjutan Grup A Piala AFF 2024, Selasa 17 Desember 2024 malam WIB. Setelah melewati tiga pertandingan, Thailand duduk di puncak klasemen Grup A Piala AFF 2024 dengan sembilan angka.

Timnas Thailand dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)

(Timnas Thailand dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@changsuek)

Thailand unggul tiga angka dari Singapura di posisi dua, serta unggul lima poin dari Malaysia dan Kamboja di tempat ketiga dan keempat Grup A. Bahkan, Thailand sudah dipastikan finis sebagai juara Grup A sekalipun perolehan angka mereka masih bisa disamai Singapura di laga pamungkas.

Sebab, selisih gol Thailand saat ini jauh mengungguli The Lions -julukan Singapura. Saat ini selisih gol Thailand mencapai +13, berbanding +2 milik Timnas Singapura. Berhubung finis sebagai juara Grup A, Thailand akan menghadapi runner-up Grup B di semifinal Piala AFF 2024.

Melihat posisi di klasemen saat ini, Timnas Indonesia berpotensi finis sebagai runner-up Grup B. Timnas Indonesia hampir pasti menyegel posisi runner-up Grup B jika menang atas Filipina di matchday pamungkas fase grup, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Jika benar lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dan menghadapi Thailand, tentunya ujian berat bagi Muhammad Ferarri dan kawan-kawan. Sebab, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan Thailand yang dihuni pemain-pemain top macam Suphanat Mueanta, Hansa Pemviboon, hingga Patrik Gustavsson.

