HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Bahrain di Laga Uji Coba: Garuda Pertiwi Menang 4-1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |12:37 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Bahrain di Laga Uji Coba: Garuda Pertiwi Menang 4-1!
Timnas Futsal Putri Indonesia menang 4-1 atas Bahrain di laga uji coba. (Foto: Instagram/timnasfutsal)
BAHRAIN – Kemenangan manis baru saja diraih Timnas Futsal Putri Indonesia saat melawan Bahrain di laga uji coba, pada Rabu (18/12/2024) pagi WIB. Uji Coba yang digelar di Bahrain itu dimenangkan Timnas Futsal Putri Indonesia dengan skor telak 4-1.

“Kemenangan yang akan menjadi modal berharga, tetap semangat Garuda Pertiwi,” tulis akun Instagram @timnasfutsal, dikutip pada Rabu (18/12/2024).

Seperti diketahui, Timnas Futsal Putri Indonesia saat ini sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC) menjelang Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Pemusatan latihan tersebut berlangsung di Bahrain pada 15-20 Desember 2024.

Timnas Futsal Putri Indonesia sendiri akan tergabung bersama Hong Kong, Pakistan, India, dan Kirgistan di Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025. Laga-laga di babak kualifikasi akan berlangsung pada 11 – 19 Januari 2025 mendatang.

Timnas Futsal Putri Indonesia

Garuda Pertiwi mempunyai target tinggi untuk lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025. Sebelumnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael V Sianipar menaruh harapan besar untuk Timnas Futsal Putri Indonesia.

Michael menginginkan Timnas Futsal Putri menembus semifinal Piala Asia Futsal Putri 2025. Sebab itu, sosok Luis Estrella didatangkan untuk memantapkan persiapan tim mewujudkan target tersebut.

