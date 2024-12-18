Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pemenang Penghargaan di The Best FIFA Football Awards 2024: Viniciur Junior Pemain Terbaik, Alejandro Garnacho Rebut Puskas Award

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |05:34 WIB
Daftar Pemenang Penghargaan di The Best FIFA Football Awards 2024: Viniciur Junior Pemain Terbaik, Alejandro Garnacho Rebut Puskas Award
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti raih penghargaan pelatih terbaik dan Vinicius Jr pemain terbaik di The Best FIFA Football Awards 2024. (Foto: X/realmadrid)
A
A
A

DAFTAR pemenang penghargaan di The Best FIFA Football Awards 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam penghargaan itu, winger andalan Real Madrid, Vinicius Junior resmi menjadi pemain terbaik dunia versi FIFA.

Seperti yang diketahui, saat ini gelar pemain terbaik dunia tak hanya dari Ballon d’Or saja. FIFA pun mengeluarkan penghargaan individu untuk mengapresiasi kinerja para pemain dalam satu musim kompetisi.

Menurut FIFA, pemain terbaik di 2024 ini adalah Vinicius. Pesepakbola asal Brasil itu tercatat mendapatkan 48 poin, mengungguli para pesaingnya seperti Rodri (Manchester City) yang menyabet Ballon d’Or 2024 yang finis di urutan kedua dengan 43 poin, dan Jude Bellingham (Real Madrid) yang mengoleksi 37 poin berada di posisi ketiga.

Vinicius pun terlihat senang karena akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia juga. Sebab sebelumnya setelah gagal memenangkan Ballon d’Or 2024, Vinicius dan Madrid tampak tidak senang.

Vinicius Junior sabet gelar pemain terbaik FIFA 2024

Selain Vinicius, Carlo Ancelotti juga mendapatkan penghargaan sebagai pelatih terbaik FIFA 2024. Keberhasilannya membawa Madrid menjuarai Piala Super Spanyol, Liga Champions, dan Liga Spanyol 2023-2024 membuatnya sangat layak untuk dinobatkan sebagai juru taktik tersebut,

Kemudian dari sisi gol terbaik atau Puskas Award dipastikan menjadi miliki pemain Manchester United, Alejandro Garnacho. Pemain asal Argentina itu menciptakan gol sensasional kala bermain di laga Man United vs Everton.

