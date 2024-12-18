Advertisement
LIGA INDONESIA

Stefano Cugurra Ungkap Penyebab Kemenangan atas Persija Jakarta Jadi Hal yang Penting untuk Bali United

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |00:04 WIB
Bali United rebut kemenangan penting atas Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra senang bukan main timnya berhasil menang 3-1 atas Persija Jakarta di pekan ke-15 Liga 1 2024-2025. Bagi pelatih yang akrab disapa Teco itu, kemenangan atas Persija tak hanya sekadar 3 poin biasa, tetapi juga menjadi momentum untuk bangkit usai terpuruk di empat laga sebelumnya.

Ya, hasil positif usai laga kontra Persija memutus rangkaian hasil buruk yang didapat Bali United di mana mereka sebelumnya gagal menang dalam empat pertandingan terakhir. Mereka kalah tiga kali dan imbang sekali.

Cugurra pun menilai mengalahkan Macan Kemayoran -julukan Persija- menjadi momentum apik bagi Bali United untuk bangkit. Dia yakin pasukannya bakal menjadi lebih percaya diri untuk menatap pertandingan selanjutnya.

"Hasil hari ini bagus melawan Persija tim yang kuat di Liga 1. Kami tahu situasi kompetisi tidak mudah, setelah menang 4 pertandingan beruntun, kami juga 4 laga tidak bisa menang,” kata Cugurra dikutip dari laman resmi Bali United, Rabu (18/12/2024).

Bali United vs Persija Jakarta

“Hasil ini tentu bagus buat tim bisa membalikan momentum positif buat tim. Dan hasil 3-1 adalah hasil positif buat tim menatap laga berikutnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, juru taktik asal Brasil itu mengimbau kepada para suporter Bali United untuk terus memberikan dukungan bagi tim kesayangan mereka di saat sedang tampil gemilang ataupun terpuruk. Sebab, keberadaan mereka di stadion sangat penting untuk memberikan motivasi ekstra bagi Irfan Jaya dkk.

Halaman:
1 2
      
