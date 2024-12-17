PSM Makassar Ditahan 2-2, Bernardo Tavares: Tidak Mudah Dapatkan Poin Melawan Malut United!

PELATIH PSM Makassar, Bernardo Tavares, akui ketangguhan Malut United usai timnya ditahan imbang saat berhadapan dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Laga di Stadion Kie Raha, Ternate, Selasa (17/12/2024) itu berakhir dengan skor 2-2.

Malut United sempat memimpin lebih dahulu lewat tendangan Yance Sayuri di menit ke-6. Namun, keunggulan itu hanya bertahan semenit karena PSM menyeimbangkan kedudukan lewat Daisuke Sakai (7').

Tim tamu sempat unggul 2-1 setelah Malut gagal mengamankan situasi di depan gawang. Syahrul Lasinari mencetak gol di menit ke-21. Situasi menjadi imbang berkat sundulan centre back Malut, Cassio Scheid, di pengujung babak pertama.

Usai laga, Bernardo Tavares mengakui duel melawan Malut United berjalan sulit. Apalagi, atmosfer di Stadion Kie Raha yang jadi markas Malut United begitu luar biasa.

"Tak ada tim tamu yang akan mudah mendapatkan poin melihat cara Malut United bermain seperti ini. Atmosfer stadion juga luar biasa. Saya senang bermain di sini,” ucap Bernardo Tavares, dikutip dari Malut United, Selasa (17/12/2024).

"Melihat permainan Malut, sungguh tidak mudah mendapatkan poin di kandang mereka. Saya memang senang PSM mencetak 2 gol, namun saya tidak senang Malut juga mencetak 2 gol. Setiap tim yang datang ke stadion ini pasti akan kesulitan bermain," lanjutnya.