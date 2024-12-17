Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Update Kondisi Carlos Eduardo yang Sempat Pakai Selang Pernapasan di Laga Kontra Bali United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |13:01 WIB
Persija Jakarta <i>Update</i> Kondisi Carlos Eduardo yang Sempat Pakai Selang Pernapasan di Laga Kontra Bali United
Carlos Eduardo terlihat memakai selang pernapasan di laga Bali United vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Dokter Tim Persija Jakarta, dr. Muhammad Andeansyah, memberikan kabar soal kondisi terkini Carlos Eduardo. Ia memastikan kiper asal Brasil itu baik-baik saja setelah sempat tertangkap kamera memakai selang pernapasan di laga melawan Bali United.

“Saat ini Edu dalam kondisi stabil, hasil pemeriksaan klinis dan penunjang memberikan hasil yang positif,” kata Andeansyah, dikutip dari situs Persija Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Carlos Eduardo sempat memakai selang infus di laga Bali United vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

Kendati begitu, sang penjaga gawang menjalani beberapa tahapan pemeriksaan seperti melakukan tes magnetic resonance imaging (MRI) agar bisa diketahui kondisinya secara detail. Tim medis Persija memastikan akan melakukan yang terbaik agar Eduardo segera merumput lagi.

“Tapi, masih ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memastikan keadaan Eduardo,” kata Andeansyah.

“Kita doakan agar dia cepat pulih,” tutupnya.

Eduardo mengalami insiden kurang mengenakkkan pada laga Bali United vs Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. Kiper berusia 32 tahun itu bertabrakan dengan Privat Mbarga saat berusaha mengantisipasi proses gol kedua pada menit ke-45.

Halaman:
1 2
      
