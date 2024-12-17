Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Janji Rizky Ridho kepada Suporter Persija Jakarta Usai Kekalahan 1-3 di Markas Bali United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |01:02 WIB
Ini Janji Rizky Ridho kepada Suporter Persija Jakarta Usai Kekalahan 1-3 di Markas Bali United
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

GIANYAR - Bek Tim Nasional (Timnas) Persija Jakarta, Rizky Ridho kecewa timnya kalah 1-3 saat bertandang ke markas Bali United. Ia pun meminta maaf kepada fans Persija dan menjanjikan di laga selanjutnya, yakni melawan PSS Sleman, Macan Kemayoran bakal arebut tiga poin!

Ya, Persija baru saja takluk 1-3 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/12/2024) malam WIB. Dalam laga pekan ke-15 Liga 1 2024-2025 tersebut, Macan Kemayoran sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Gustavo Almeida di menit ke-18.

Namun, Bali United mampu menyamakan kedudukan lewat gol Everton Nascimento di menit ke-26. Kemudian pundi-pundi gol tuan rumah terus mengalir lewat gol Rahmat Arjuna (45’) dan Muhammad Rahmat (70’).

Rizky Ridho cukup menyayangkan kekalahan tersebut. Pasalnya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- gagal membawa pulang poin penuh ke Jakarta.

Bali United vs Persija Jakarta

“Seperti yang kita ketahui, kami kalah 1-3 dari Bali United,” buka Rizky Ridho dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (17/12/2024).

“Pertama-tama saya minta maaf atas hasil ini, karena tidak bisa membawa pulang poin ke Jakarta,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
