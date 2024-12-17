Carlos Pena Ngamuk Lihat Cara Kerja Wasit saat Persija Jakarta Kalah 1-3 dari Bali United

GIANYAR - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menunjukkan kekesalannya terhadap keputusan wasit setelah skuad Macan Kemayoran kalah dari Bali United di pekan ke-15 Liga 1 2024-2025, Minggu 15 Desember 2024. Pena merasa aneh dengan cara kerja wasit hingga membuat dua keputusan yang sangat merugikan Persija.

Gara-gara keputusan kontroversial itu, Persija Jakarta pun kalah dengan 1-3 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Macan Kemayoran sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Gustavo Almeida di menit ke-18.

Namun, Bali United mampu menyamakan kedudukan lewat gol Everton Nascimento di menit ke-26. Kemudian pundi-pundi gol tuan rumah terus mengalir lewat gol Rahmat Arjuna (45’) dan Muhammad Rahmat (70’).

Baca Juga:

Usai laga, Pena menyemprot wasit Tommi Manggopa yang memimpin jalannya pertandingan tersebut. Ahli strategi asal Spanyol itu menilai ada dua keputusan yang menurutnya membuat Persija Jakarta dirugikan.

Situasi pertama yakni ketik Ryo Matsumura dilanggar yang seharusnya pemain Bali United diganjar kartu merah. Lalu yang kedua, gol Witan Sulaeman yang dianulir oleh VAR. Padahal, gol Witan di menit ke-57 itu bisa membuat Persija Jakarta menyamakan kedudukan, namun sayangnya dianulir oleh VAR.

“Saya rasa pengaruh wasit sangat besar dalam pertandingan. Di babak pertama, Ryo Matsumura mendapatkan pelanggaran yang menurut saya seharusnya kartu merah, jelas kartu merah,” kata Pena dalam jumpa pers usai laga, dikutip Selasa (17/12/2024).