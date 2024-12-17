Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Carlos Pena Ngamuk Lihat Cara Kerja Wasit saat Persija Jakarta Kalah 1-3 dari Bali United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |00:00 WIB
Carlos Pena Ngamuk Lihat Cara Kerja Wasit saat Persija Jakarta Kalah 1-3 dari Bali United
Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menunjukkan kekesalannya terhadap keputusan wasit setelah skuad Macan Kemayoran kalah dari Bali United di pekan ke-15 Liga 1 2024-2025, Minggu 15 Desember 2024. Pena merasa aneh dengan cara kerja wasit hingga membuat dua keputusan yang sangat merugikan Persija.

Gara-gara keputusan kontroversial itu, Persija Jakarta pun kalah dengan 1-3 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Macan Kemayoran sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Gustavo Almeida di menit ke-18.

Namun, Bali United mampu menyamakan kedudukan lewat gol Everton Nascimento di menit ke-26. Kemudian pundi-pundi gol tuan rumah terus mengalir lewat gol Rahmat Arjuna (45’) dan Muhammad Rahmat (70’).

Baca Juga:
baca_juga

Usai laga, Pena menyemprot wasit Tommi Manggopa yang memimpin jalannya pertandingan tersebut. Ahli strategi asal Spanyol itu menilai ada dua keputusan yang menurutnya membuat Persija Jakarta dirugikan.

Bali United vs Persija Jakarta

Situasi pertama yakni ketik Ryo Matsumura dilanggar yang seharusnya pemain Bali United diganjar kartu merah. Lalu yang kedua, gol Witan Sulaeman yang dianulir oleh VAR. Padahal, gol Witan di menit ke-57 itu bisa membuat Persija Jakarta menyamakan kedudukan, namun sayangnya dianulir oleh VAR.

“Saya rasa pengaruh wasit sangat besar dalam pertandingan. Di babak pertama, Ryo Matsumura mendapatkan pelanggaran yang menurut saya seharusnya kartu merah, jelas kartu merah,” kata Pena dalam jumpa pers usai laga, dikutip Selasa (17/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659247/media-thailand-sebut-sea-games-2025-jadi-event-olahraga-paling-mengecewakan-dalam-sejarah-scg.webp
Media Thailand Sebut SEA Games 2025 Jadi Event Olahraga Paling Mengecewakan dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/49/3144948/stefano_cugurra_berpisah_dengan_bali_united-2R6I_large.jpg
Resmi Latih Barito Putera, Stefano Cugurra Kirim Doa untuk Bali United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement