Jadwal Real Madrid vs Pachuca di Final Piala Interkontinental 2024

LUSAIL – Jadwal Real Madrid vs Pachuca di final Piala Interkontinental 2024 telah diketahui, tepatnya laga yang berlangsung di Lusail Stadium, Qatar itu akan berlangsung pada Kamis 19 Desember 2024. Madrid yang langsung bermain di final akan ditantang klub asal Meksiko, Pachuca yang berstatus juara Piala Champions CONCACAF 2024.

Untuk yang belum tahu, Piala Interkontinental 2024 merupakan turnamen sepa bola antarklub internasional yang diselenggarakan oleh FIFA untuk pertama kalinya di 2024 ini. Turnamen tersebut menggantikan format sebelumnya dari Piala Dunia Antarklub FIFA yang kini diadakan setiap empat tahun dengan lebih banyak peserta.

Piala Interkontinental 2024 berlangsung dari 22 September hingga 18 Desember 2024, dan melibatkan enam tim yang memenangkan kejuaraan kontinental dari masing-masing konfederasi FIFA dalam format sistem gugur. Madrid yang merupakan juara Liga Champions 2023-2024 pun mendapatkan keuntungan langsung bermain di final.

Berbeda dengan tim lain seperti Pachuca, Al Ahly, Botafogo, hingg Al Ain, mereka harus berjuang sejak babak kedua, bahkan ada yang dari babak pertama. Tim yang memulai dari babak pertama adalah Al Ahly yang sukses menang atas Auckland City di playoff Piala Afrika-Asia-Pasifik 2024.

Lalu Al Ahly berjumpa Al Ain di perebutan gelar Piala Afrika-Asia-Pasifik 2024. Al Ahly lantas keluar sebagai pemenang dan mewakiliki tim Piala Afrika-Asia-Pasifik 2024 untuk menantang juara Derby of the Americas antara Botafogo vs Pachuca.