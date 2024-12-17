5 Pelatih dengan Gaji Tertinggi di Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Tembus Rp400 Miliar!

Ruben Amorim termasuk lima pelatih bergaji tertinggi di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: X/@ManUtd)

BERIKUT lima pelatih dengan gaji tertinggi di Liga Inggris 2024-2025. Tiga teratas merupakan juru taktik berkebangsaan Spanyol.

Daftar pelatih bergaji tertinggi di Liga Inggris 2024-2025 sedikit berubah dengan masuknya Ruben Amorim. Pria asal Portugal itu menggantikan Erik ten Hag sebagai peracik taktik Manchester United.

Lantas, siapa saja lima pelatih dengan gaji tertinggi di Liga Inggris 2024-2025? Simak ulasannya mengutip dari Give Me Sport.

5 Pelatih dengan Gaji Tertinggi di Liga Inggris 2024-2025

5. Ruben Amorim





Eks pelatih Sporting CP ini diikat dengan kontrak hingga musim panas 2027. Amorim dilaporkan mendapat gaji sebesar 6,5 juta poundsterling (setara Rp132,8 miliar) per tahun!

Nominal tersebut masih kalah jauh dibandingkan gaji ten Hag saat memperpanjang kontrak akhir musim 2024. Ia disebut-sebut dibayar 9 juta poundsterling per tahun (setara Rp183,9 miliar).

4. Arne Slot





Pria asal Belanda ini baru didatangkan Liverpool pada musim panas 2024. Slot masuk untuk menggantikan Jurgen Klopp yang memilih mundur.

Karena masih baru, pria berkepala plontos ini digaji hanya 6,8 juta poundsterling (setara Rp138,9 miliar) per tahun. Tentu, nominal itu bisa bertambah tergantung performa Liverpool.