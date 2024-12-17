Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bintang Chelsea Mykhailo Mudryk Diisukan Positif Doping, Terancam 4 Tahun Larangan Bermain

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |08:39 WIB
Bintang Chelsea Mykhailo Mudryk Diisukan Positif Doping, Terancam 4 Tahun Larangan Bermain
Pemain Chelsea, Mykhailo Mudryk. (Foto: Instagram/mmudryk10)
LONDON – Bintang Chelsea, Mykhailo Mudryk dikabarkan positif menggunakan doping dan terancam empat tahun larangan bermain jika isu tersebut benar. Namun, sejauh ini belum ada kabar pasti apakah benar Mudryk gagal saat melakukan tes doping.

Perlu diketahui, isu mengenai Mudryk gagal saat menjalani tes doping pertama kali ramai dibicarakan di Ukraina, negara asal sang pemain. Sejauh ini, media Ukraina, Tribuna sudah melaporkan masalah tersebut, namun masih menunggu konfirmasi dari sumber yang lebih tepat.

Tribuna mengabarkan bahwa sejauh ini, laporan yang didapatkan hanya memberitahukan ada zat terlarang yang ditemukan di hasil tes doping Mudryk, tanpa diberitahukan apa jenisnya. jadi zat tersebut dapat bersifat rekreasional atau peningkat performa.

Mudryk dikabarkan telah gagal dalam tes doping yang dilakukan di akhir Oktober 2024 lalu. Menurut informasi yang beredar di media sosial X, sampel "A" dari pengujian Mudryk menunjukkan keberadaan zat terlarang, meskipun substansi tersebut belum diungkapkan secara resmi.

Mykhailo Mudryk (instagram/mmudryk10)

Kini fans Chelsea tengah cemas menunggu hasil dari sampel "B" alias tes kedua yang akan memberikan konfirmasi apakah Mudryk benar-benar melanggar aturan anti-doping atau tidak. Jika hasilnya positif, pemain asal Ukraina ini menghadapi risiko skorsing yang bisa mempengaruhi kariernya di dunia sepakbola.

Mudryk sendiri adalah pemain yang dibeli dengan biaya transfer yang besar dari Shakhtar Donetsk pada Januari 2023 silam. Namun, harga tersebut terbayarkan karena Mudryk sudah menjelma menjadi pemain penting untuk tim berjuluk Les Bleus tersebut meski secara performa belum benar-benar memuaskan.

