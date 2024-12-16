Jelang Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AMEC 2024: Exco PSSI Beri Catatan Ini untuk Shin Tae-yong

Shin Tae-yong dapat catatan penting dari Exco PSSI jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina (Foto: PSSI)

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) Arya Sinulingga memberi catatan kepada Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal itu penting dijalankan agar Skuad Garuda lolos ke semifinal turnamen yang dulu bernama Piala AFF.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina akan digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday tiga Grup B Piala AMEC 2024.

Dalam laga itu Pratama Arhan dan kolega butuh kemenangan. Sebab, tambahan tiga poin akan membuat mereka dapat melaju ke babak semifinal.

Arya mengatakan Timnas Indonesia harus tampil lebih baik dari laga-laga sebelumnya. Menurutnya, Shin pastinya sudah memahami kemampuan timnya setelah memainkan laga-laga Piala AFF.

"Tapi melihat kondisi sekarang mudah-mudahan kita masih bisa lolos, nanti lawan Filipina, nanti kita bisa menangkan," kata Arya di Jakarta, dikutip Senin (16/12/2024).

"Tapi kembali lagi, kami harapkan mainnya serius begitu,” imbuh pria berkacamata itu.