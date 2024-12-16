Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AMEC 2024: Exco PSSI Beri Catatan Ini untuk Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |21:34 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AMEC 2024: Exco PSSI Beri Catatan Ini untuk Shin Tae-yong
Shin Tae-yong dapat catatan penting dari Exco PSSI jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) Arya Sinulingga memberi catatan kepada Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal itu penting dijalankan agar Skuad Garuda lolos ke semifinal turnamen yang dulu bernama Piala AFF.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina akan digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday tiga Grup B Piala AMEC 2024.

Arkhan Fikri beraksi di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Baca Juga:
baca_juga

Dalam laga itu Pratama Arhan dan kolega butuh kemenangan. Sebab, tambahan tiga poin akan membuat mereka dapat melaju ke babak semifinal.

Arya mengatakan Timnas Indonesia harus tampil lebih baik dari laga-laga sebelumnya. Menurutnya, Shin pastinya sudah memahami kemampuan timnya setelah memainkan laga-laga Piala AFF.

"Tapi melihat kondisi sekarang mudah-mudahan kita masih bisa lolos, nanti lawan Filipina, nanti kita bisa menangkan," kata Arya di Jakarta, dikutip Senin (16/12/2024).

"Tapi kembali lagi, kami harapkan mainnya serius begitu,” imbuh pria berkacamata itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659233/timnas-futsal-indonesia-raih-emas-sea-games-2025-ketum-ffi-michael-victor-sianipar-berkat-dukungan-pssi-pvh.webp
Timnas Futsal Indonesia Raih Emas SEA Games 2025, Ketum FFI Michael Victor Sianipar: Berkat Dukungan PSSIÂ 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101642/breaking-news-penyerang-timnas-vietnam-nguyen-xuan-son-patah-kaki-saat-lawan-thailand-di-final-piala-aff-2024-yFHP46B8kQ.jpg
BREAKING NEWS: Penyerang Timnas Vietnam Nguyen Xuan Son Patah Kaki saat Lawan Thailand di Final Piala AFF 2024!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement