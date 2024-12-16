Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditanya soal Timnas Indonesia, Emil Audero: Mari Kita Lihat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |20:50 WIB
Ditanya soal Timnas Indonesia, Emil Audero: Mari Kita Lihat
Emil Audero memberi jawaban ketika ditanya apakah tertarik membela Timnas Indonesia atau tidak (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

COMO – Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perbincangan setelah menjawab pertanyaan mengenai ketertarikan membela Timnas Indonesia. Pasalnya, ia seperti memberi kode keras!

Nama Emil Audero terus mencuat sebagai salah satu pemain yang diidam-idamkan untuk dinaturalisasi. Apalagi, sang ayah, Edy Mulyadi, adalah WNI sehingga tak perlu penelurusan jejak keturunan.

Emil Audero

Namun, hingga kini Audero tak kunjung dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu membuat seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilo menanyakan komitmen kiper Como 1907 tersebut soal Timnas Indonesia.

“Apa kabar?” tanya Agam membuka obrolan, seperti unggahan di akun Instagram @agamaprilo_14.

“Baik,” jawab Audero singkat dalam Bahasa Indonesia.

“Bagaimana Indonesia?” kata Agam. 

“Maksudnya apa?” kata Audero seraya balik bertanya.

