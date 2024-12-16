Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Pachuca di Final FIFA Intercontinental Cup 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |18:41 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Pachuca di Final FIFA Intercontinental Cup 2024
Simak jadwal dan link live streaming Real Madrid vs Pachuca di final FIFA Intercontinental Cup 2024 (Foto: Real Madrid)
A
A
A

JAKARTA – Laga Final FIFA Intercontinental Cup 2024 akan mempertemukan dua klub legendaris dari dua benua yang berbeda, yaitu Real Madrid dan CF Pachuca. Pertandingan ini dijadwalkan digelar pada hari Rabu 18 Desember 2024 di Lusail Stadium, Qatar. Saksikan pertandingan Real Madrid vs CF Pachuca secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini

Real Madrid dengan segala pengalaman dan segudang prestasinya di panggung Eropa, jelas menjadi favorit dalam laga ini. Namun, Pachuca tetap berpotensi menghadirkan kejutan di atas lapangan hijau dan berusaha mendominasi lapangan. Tim yang berasal dari Maroko ini tidak bisa dianggap remeh setelah berhasil membobol gawang dan menang atas Botafogo 3-0.

Real Madrid

Baca Juga:
baca_juga

Akankah Real Madrid melanjutkan dominasi Eropa mereka? Atau CF Pachuca hadir dengan kemenangan tak terduga? Nantikan pertandingan krusial ini hanya di Vision+.

Jadwal Nonton Real Madrid vs CF Pachuca:

● Tanggal: Rabu, 18 Desember 2024

● Waktu: 23:50 WIB

● Tempat: Lusail Stadium

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Dukung klub jagoan kamu dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659151/medina-warda-aulia-pecatur-andalan-bekasi-ini-borong-3-medali-di-sea-games-2025-mqc.webp
Medina Warda Aulia, Pecatur Andalan Bekasi Ini Borong 3 Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement