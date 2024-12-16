Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Real Madrid vs Pachuca di Final FIFA Intercontinental Cup 2024

JAKARTA – Laga Final FIFA Intercontinental Cup 2024 akan mempertemukan dua klub legendaris dari dua benua yang berbeda, yaitu Real Madrid dan CF Pachuca. Pertandingan ini dijadwalkan digelar pada hari Rabu 18 Desember 2024 di Lusail Stadium, Qatar. Saksikan pertandingan Real Madrid vs CF Pachuca secara streaming di beIN Sports Vision+ dengan klik di sini.

Real Madrid dengan segala pengalaman dan segudang prestasinya di panggung Eropa, jelas menjadi favorit dalam laga ini. Namun, Pachuca tetap berpotensi menghadirkan kejutan di atas lapangan hijau dan berusaha mendominasi lapangan. Tim yang berasal dari Maroko ini tidak bisa dianggap remeh setelah berhasil membobol gawang dan menang atas Botafogo 3-0.

Akankah Real Madrid melanjutkan dominasi Eropa mereka? Atau CF Pachuca hadir dengan kemenangan tak terduga? Nantikan pertandingan krusial ini hanya di Vision+.

Jadwal Nonton Real Madrid vs CF Pachuca:

● Tanggal: Rabu, 18 Desember 2024

● Waktu: 23:50 WIB

● Tempat: Lusail Stadium

● Channel: beIN Sports 1 di Vision+.

Dukung klub jagoan kamu dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!