HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Beri Bocoran Persib Bandung Kedatangan 1 Pemain Awal 2025!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |19:36 WIB
Bojan Hodak Beri Bocoran Persib Bandung Kedatangan 1 Pemain Awal 2025!
Bojan Hodak memastikan Persib Bandung kedatangan satu pemain pada awal 2025 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG Bojan Hodak memberi bocoran Persib Bandung akan kedatangan satu orang pemain pada awal 2025. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat tim pada putaran kedua Liga 1 2024-2025.

Sosok tersebut adalah Zalnando. Ia memastikan pemain yang beroperasi sebagai bek kiri itu akan kembali ke Persib.

Zalnando

Selain karena masa peminjamannya ke PSIS Semarang sudah berakhir, Zalnando dibutuhkan untuk mengisi kekosongan di pos bek kiri. Sebab, Rezaldi Hehanusa masih menjalani pemulihan.

“Rezaldi akan absen selama beberapa bulan ke depan dan kami membutuhkan bek kiri,” kata Hodak, dikutip Senin (16/12/2024).

“Jadi Zalnando pasti kembali. Dia bermain baik di Semarang, jadi bagus untuk pemain yang dipinjamkan mendapatkan menit bermain,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Namun, Hodak memastikan Zalnando baru bisa bergabung dengan Persib pada awal 202. Padahal, bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 akan dibuka pada 19 Desember 2024.

Halaman:
1 2
      
