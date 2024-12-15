Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AMEC 2024: Garuda Tertahan 0-0 saat Rehat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |20:46 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AMEC 2024: Garuda Tertahan 0-0 saat Rehat
Timnas Indonesia menahan Timnas Vietnam 0-0 di babak pertama (Foto: X/@TimnasIndonesia)
PHU THO – Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah diketahui. Laga di Phu Tho Provincial Stadium, Phu Tho, Vietnam, Minggu (15/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan tidak banyak mendapat peluang di babak pertama. Alhasil, skor kacamata masih tercipta.

Timnas Indonesia

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga berjalan dengan tempo lambat selama 15 menit. Sebab, Vietnam berusaha mengalirkan bola sembari mencari celah. Sementara, Indonesia bertahan dengan dalam dan sesekali mengintip serangan balik.

Hal itu membuat laga berjalan sedikit membosankan. Vietnam terus mengurung pertahanan Tim Merah Putih hingga menit ke-30. Peluang pertama didapat Nguyen Hoang Duc di menit ke-34!

Berawal dari kemelut, bola terbang pelan ke gawang Cahya Supriadi sehingga mudah saja ditangkap. Sundulan Nguyen Tien Linh mengancam di menit ke-41 tetapi kiper FC Bekasi City itu bisa menepisnya dengan baik.

Hingga waktunya rehat, tidak ada gol tercipta. Timnas Indonesia sukses menahan Vietnam di babak pertama.

