HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024: Asnawi Mangkualam Starter, 3 Pemain Debut!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |19:14 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024: Asnawi Mangkualam Starter, 3 Pemain Debut!
Simak line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

PHU THO – Simak daftar line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2024 sudah diketahui. Laga itu akan dimainkan di Stadion Provinsi Phu Tho, Phu Tho, Vietnam, Minggu (15/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Ini merupakan laga matchday tiga Grup B Piala AFF 2024. Namun, bagi Vietnam, ini adalah laga kedua setelah tak bermain pada Kamis 12 Desember 2024 malam WIB.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Alhasil, Indonesia dalam kondisi terjepit. Ditambah lagi, pelatih Shin Tae-yong tak bisa menurunkan line up terbaik seturut kartu merah yang diterima Marselino Ferdinan.

Formasi 4-4-2 kali ini dipakai dengan sejumlah perubahan dibanding laga kontra Timnas Laos. Kiper kembali dipercayakan kepada Cahya Supriadi.

Sementara itu, empat pemain belakang sedikit berubah. Di sana ada Achmad Maulana yang merupakan debutan, ditemani Muhammad Ferarri, Kadek Arel Priyatna, dan Dony Tri Pamungkas.

Perubahan terjadi di lini tengah. Asnawi Mangkualam masuk di pos gelandang kanan, ditemani oleh Rayhan Hannan, Arkhan Fikri, pemain debutan Mikael Alfredo Tata.

Halaman:
1 2
      
