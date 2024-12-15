Timnas Indonesia vs Vietnam: Kim Sang Sik Siap Manfaatkan Kelelahan Pasukan Shin Tae-yong

PELATIH Timnas Vietnam, Kim Sang Sik, menegaskan anak asuhnya siap memanfaatkan kelelahan Timnas Indonesia. Dengan begitu, Kim Sang Sik yakin hasil manis bisa diraih.

Ya, Timnas Vietnam akan berhadapan dengan Indonesia di laga ketiga Grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Minggu (15/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi The Golden Star -julukan Timnas Vietnam. Selain bertindak sebagai tuan rumah, Timnas Vietnam memiliki keuntungan waktu istirahat yang lebih panjang dari Indonesia.

Dengan keuntungan tersebut, Kim Sang Sik percaya diri menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengklaim sudah mempersiapkan yang terbaik untuk meraih kemenangan.