Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong Jelang Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2024

SOLO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tampak pesimis pasukannya bisa menang atas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pasalnya Shin Tae-yong membahas Vietnam yang memainkan tim utama, lalu timnya kelelahan karena perjalanan jauh, hingga meminta Timnas Indonesia bisa memetik banyak pelajaran berharga dari laga kontra Golden Star Warriors tersebut.

Ya, Timnas Indonesia akan bersua dengan Vietnam di laga ketiga Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Minggu (15/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi Skuad Garuda. Mengingat, Timnas Indonesia hanya membawa pemain muda. Marselino Ferdinan dan kolega akan berhadapan dengan The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- yang turun dengan kekuatan penuh.

“Vietnam akan datang dengan skuad penuh dengan pemain-pemain seniornya. Mungkin seperti yang kalian ketahui tim kami sekarang U-23, bahkan rata-rata umur para pemain itu di bawah 20 tahun,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Sabtu (14/12/2024).

“Kami tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Sehingga, ada jarak antara performa kami, teknik, dan lain-lain,” sambungnya.