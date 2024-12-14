Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3Second Futsal Super Cup 2024 Digelar, Ini Harapan Direktur Liga Futsal Profesional

Zannuar Setiadji , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |08:25 WIB
3Second Futsal Super Cup 2024 Digelar, Ini Harapan Direktur Liga Futsal Profesional
Direktur Liga Futsal Profesional, Yosep Triyono, sampaikan harapannya atas digelarnya 3Second Futsal Super Cup 2024. (Foto: Zannuar Setjiadi/MNC Portal Indonesia)
AJANG futsal bergengsi, 3Second Futsal Super Cup 2024 resmi digelar sejak kemarin, Jumat 13 Desember 2024. Direktur Liga Futsal Profesional, Yosep Triyono, pun menyampaikan harapannya.

Turnamen pramusim menuju Pro Futsal League 2024-2025, yakni 3Second Futsal Super Cup 2024, digelar di Gelora Bung Karno, Sukoharjo. Ajang ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, sejak 13 hingga 15 Desember 2024.

Bintang Timur Surabaya

Beberapa tim berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dengan format sistem kompetisi knockout, delapan tim peserta akan bersaing dalam pertandingan yang bergengsi ini.

Tim yang bertanding merupakan klub terbaik dari klasemen akhir Pro Futsal League musim lalu. Tim yang ambil bagian di ajang itu adalah Black Steel FC Papua, Halus FC Jakarta, Cosmo JNE Jakarta, Moncongbulo FC, Bintang Timur Surabaya, Unggul FC Malang, Pangsuma FC Kalbar, dan Fafage Banua.

Yosep Triyono pun menyambut antusias gealran 3Second Futsal Super Cup 2024. Dia berharap ajang ini bisa membuat futsal di Indonesia makin lebih baik lagi. Selain itu, Yosep Triyono juga berharap ke depannya pelaksanaan futsal bisa diselenggarakan di beberapa daerah.

“Ajang ini menyambut pramusimnya liga futsal Indonesia nanti. Jadi agenda rangkaian acara dari Futsal Indonesia bahwa sebelum kita melaksanakan Pro Futsal League, kita ada preseason dulu. Pesertanya dari 8 besar liga tahun lalu,” ucap Yosep Triyono.

“Harapannya membuat futsal lebih baik lagi. Di semua daerah kita bisa menyelenggarakan, semua bisa merasakan atmosfer dari liga futsal profesional dan tim-tim profesional yang ada di Indonesia,” lanjutnya.

