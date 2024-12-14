Hasil 3Second Futsal Super Cup 2024 Hari Pertama: Black Steel hingga Bintang Timur Surabaya Tembus Semifinal

HASIL 3Second Futsal Super Cup 2024 hari pertama akan diulas dalam artikel ini. Black Steel hingga Bintang Timur Surabaya berhasil tembus babak semifinal.

Ya, turnamen pramusim menuju Pro Futsal League 2024-2025 resmi bergulir kemarin. Turnamen bernama 3Second Futsal Super Cup 2024 itu digelar di Gelora Bung Karno Sukoharjo dari 13 hingga 15 Desember 2024.

Beberapa tim berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dengan format sistem kompetisi knockout, delapan tim peserta akan bersaing dalam pertandingan yang bergengsi ini.

Tim yang bertanding merupakan klub terbaik dari klasemen akhir Pro Futsal League musim lalu. Tim yang ambil bagian di ajang itu adalah Black Steel FC Papua, Halus FC Jakarta, Cosmo JNE Jakarta, Moncongbulo FC, Bintang Timur Surabaya, Unggul FC Malang, Pangsuma FC Kalbar, dan Fafage Banua.

Pertandingan hari pertama yang digelar kemarin, Jumat 13 Desember 2024, berhasil menyaring beberapa tim untuk maju ke semifinal. Di antaranya ada Black Steel Papua yang memastikan lolos ke semifinal usai menang 4-2 atas Halus FC.

Lalu, ada Cosmo JNE FC yang menang 5-1 atas Moncongbulo FC kemarin. Hasil manis juga diraih Bintang Timur Surabaya yang menundukkan Unggul FC dengan sko 2-0. Terakhir, ada laga Pangsuma FC vs Fafage Banua yang berakhir dengan skor 0-3.